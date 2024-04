Ecco “La Combriccola Campana”, la community che promuove gli incontri reali

Superare la logica degli incontri a distanza, degli approcci virtuali, delle relazioni costruite. Nasce con queste premesse “La Combriccola Campana”, l’iniziativa ideata e promossa da Roberto Di Nuzzo che intende favorire la socializzazione tra persone nel nome del divertimento e dello stare insieme.

Non una app o un sito, ma vere e proprie occasioni per vedersi, divertirsi, trascorrere il tempo libero in pizzerie, pub, discoteche, bowling e molte altre attività. La community è un’ opportunità rivolta tutte le persone che si sentono sole o magari vogliono cambiare giro di amicizia: single, separati e separate, ma anche coppie in ce

rca di compagnia.

Il ceo Roberto Di Nuzzo tiene insieme la community, organizza gli incontri e il calendario degli eventi tenendo unito il gruppo e promuovendo amicizie e relazioni interpersonali “alla vecchia maniera”: «Abbracciarsi, parlare dal vivo e vivere tante altre sensazioni sono impossibili tramite i social. Noi, invece, ritorniamo a queste bellissime consuetudini-dice Di Nuzzo- L’idea nasce nel periodo immediatamente successivo alla pandemia, quando siamo stati costretti a rapporti virtuali e posticci. Con la Combriccola, invece, si ritorna un po’ indietro nel tempo quando ci si incontrava e ci si guardava tutti negli occhi. A ogni evento c’è qualche persona nuova che si aggiunge, quindi se qualcuno trova l’anima gemella o lasci il gruppo per altri motivi personali, ci sono sempre nuovi partecipanti al gruppo». Far parte della community è facile, basta connettersi ai canali social e al sito internet, e non dispendioso «chiediamo solo una piccola quota alle persone che partecipano come quota associativa, che dà diritto all’inserimento nel gruppo e ad altri vantaggi. È anche un modo per fare un minimo di selezione e dare opportunità solo alle persone realmente interessate a fare nuove amicizie».