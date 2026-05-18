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Due donne trovate morte, giallo a Pollena Trocchia

Redazione1
di Redazione1
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Mistero nella notte a Pollena Trocchia dove due donne sono state trovate senza vita all’interno di un cantiere edile situato in viale Italia. Il drammatico ritrovamento è avvenuto poco prima dell’una, quando sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme ai militari della stazione di Cercola.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, i corpi sarebbero stati individuati nel piano seminterrato di un edificio in costruzione. Le due donne, la cui identità non è stata ancora ufficialmente accertata, sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore presenti nello stabile. Una circostanza che ha immediatamente fatto scattare approfondimenti da parte degli investigatori.

L’area è stata isolata per consentire i rilievi tecnici da parte della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata, arrivata sul posto nelle ore successive al ritrovamento. Gli specialisti stanno analizzando ogni dettaglio utile a chiarire cosa sia accaduto all’interno del cantiere nelle ore precedenti alla tragedia.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta. Le verifiche riguardano sia la dinamica della caduta sia eventuali collegamenti tra le due vittime. Non viene esclusa alcuna pista, anche se tra le ipotesi considerate meno probabili vi sarebbe quella del gesto volontario.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire i movimenti delle due donne attraverso testimonianze, immagini di videosorveglianza e controlli nella zona. Saranno probabilmente decisivi anche gli esami medico-legali che verranno eseguiti nelle prossime ore.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità vesuviana, suscitando sgomento tra residenti e commercianti della zona, svegliati nella notte dal via vai di mezzi delle forze dell’ordine e soccorritori.

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