Due Comuni, torna l’evento Telethon che unisce Somma e Sant’Anastasia

Torna la “Due Comuni”, evento che unisce i Comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana per la fondazione Telethon. Una grande manifestazione di sport e solidarietà che ha l’obiettivo di lanciare un chiaro e forte messaggio di speranza e raccogliere fondi per l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon.

L’evento si terrà domenica 18 settembre 2022 con una gara competitiva di 10 km, inserita nei calendari regionali Fidal, ed una passeggiata di 3 km aperta a tutti. Nelle sedi del municipio, a Sant’Anastasia come a Somma Vesuviana, sarà possibile donare per la solidarietà e ricevere il kit (maglietta, zaino) per la partecipazione alla passeggiata di 3 km.