Domani Lello Russo sarà proclamato sindaco di Pomigliano

La cerimonia si terrà nell’aula del consiglio comunale. Prevista anche l’anticipazione della nomina degli assessori che comporranno la giunta

Il sindaco per la settima volta di Pomigliano sarà ufficialmente proclamato eletto domani pomeriggio, alle 16, con una breve cerimonia in consiglio comunale. Dunque, Raffaele Russo, Lello per gli amici , domani si insedierà nuovamente in quella che sembra essere ormai diventata casa sua, il municipio di Pomigliano, stando almeno al suo plurimandato sulla città delle fabbriche, che dura ormai dal 1980, eccezion fatta per il periodo tra il 1993 e il 1995, cioè durante il commissariamento antimafia della municipalità, e quello dal 1995 al 2010, fase del predominio del centrosinistra locale guidato dall’ex sindaco ed ex consigliere regionale PDS-DS-PD Michele Caiazzo. Intanto, secondo indiscrezioni, si attende sempre per domani l’annuncio da parte del primo cittadino della nomina degli assessori. Anche la giunta sarebbe quindi dietro l’angolo. Ora si attende soltanto la proclamazione dei consiglieri comunali eletti. Russo potrà contare su una maggioranza bulgara, tra i 20 e i 21 seggi sui 24 disponibili.