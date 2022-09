Disastro nella rimessa dei camion, nube nera su agro sarnese: “Abbandonate la zona”

SAN VALENTINO TORIO – Un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un’area parcheggio di camion a San Valentino Torio, primo paese della provincia di Salerno al confine con Striano .

Un’alta nube nera si è alzata dalla zona, visibile in diversi comuni circostanti. A scopo precauzionale sono stati evacuati alcuni palazzi circostanti a causa della presenza nel piazzale di diversi camion. Sul posto le forze dell’ordine. Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha rivolto un invito ad “allontanarsi dalla zona dell’incendio” di via Curti. “Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l’area per ragioni di sicurezza. Spostatevi dall’area in oggetto”.

I divieti. A seguito dell’incendio, il sindaco di Nocera Inferiore (città vicina a quella di San Valentino Torio), Paolo De Maio, ha emanato un’ordinanza sindacale in merito alla tutela sanitaria ed ambientale, “vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza dei cittadini nelle strade e nei luoghi pubblici in prossimità del confine con il Comune di San Valentino Torio, con l’obbligo di rimanere in casa con porte e finestre chiuse, in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati e dello spegnimento dell’incendio. La disposizione sindacale s’intende valida fino al termine delle operazioni di spegnimento”.

Arpac in azione. Il rogo si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un’officina per autocarri. I tecnici dell’Arpa Campania – Dipartimento di Salerno -sono “tempestivamente” intervenuti e, a una prima analisi, si rileva “che il materiale combusto sembra costituito da autocarri e pezzi meccanici dell’officina”. Nelle prossime ore, a valle dello spegnimento delle fiamme, si provvederà a installare la strumentazione per il monitoraggio della qualità dell’aria. L’Agenzia inoltre collabora con le autorità competenti in ordine alle prescrizioni di tutela utili. I risultati saranno diffusi non appena disponibili.