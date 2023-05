Direttore del Parco Archeologico di Suessola, nomina attenzionata dal Difensore Civico

ACERRA. Senza che il Regolamento sia stato approvato definitivamente, il Sindaco Lettieri prima e d’Errico “in continuità” hanno nominato un Direttore, un funzionario comunale che, grazie a questo decreto, beneficia di salario accessorio. La questione già posta all’epoca dall’ex Presidente del Consiglio comunale, è stata ripresa dopo che il neo Sindaco, il 29 giugno 2022, con sospetta fretta, pochi giorni dopo la sua proclamazione, anzichè approvare il Regolamento ha confermato la nomina.

Un Direttore, secondo i consiglieri di opposizione, che non può comunque essere previsto per la violazione di diverse norme della legge regionale istitutiva dei parchi. L’Ente ha 30 giorni per le controdeduzioni.

“Il Regolamento si è fermato e le nomine, illegittime, conseguenza di articoli illegittime, vanno avanti. Il Sindaco pur di restare in sella firma di tutto, dimostrando una subalternità senza uguali” fanno sapere i consiglieri di opposizione in una nota.