“Non siamo mai stati affiancati dalle istituzioni per cui da oggi spero che sia almeno avviato un dialogo”. I responsabili del Consorzio il Sole, che raggruppa 43 aziende nell’area industriale di Pomigliano, hanno spiegato in modo esplicito il motivo dell’incontro organizzato ieri pomeriggio con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, all’interno di una delle imprese che compongono questa realtà, sorta qui nel duemila. Oltre al ministro ieri hanno voluto dare il loro contributo per far comprendere alle aziende gli strumenti di sviluppo a loro disposizione, Mauro Alfonso, amministratore delegato della Simest, Carlo Ferro, presidente dell’Ice, l’Istituto per il commercio estero, Cristiana Portale, direttore relazioni istituzionali della Sace, e Donato Montanino, manager pomiglianese esperto di internazionalizzazione. Ne è scaturito un vero e proprio vademecum per le aziende finalizzato all’informazione sui contatti istituzionali in grado di indirizzarle verso un significativo miglioramento dell’esportazione dei loro prodotti. “L’export del Mezzogiorno – ha sostanzialmente detto Ferro – è pari al solo 10 % in Italia ed è fermo da un decennio. Ma noi disponiamo dell’organizzazione in grado di garantire un’inversione di tendenza”.“Una parte cospicua dei fondi del recovery fund dovrà essere indirizzata verso l’export, che è l’antidoto alla crisi della domanda interna – ha dichiarato Di Maio – nel frattempo ho riorganizzato il ministero degli Esteri mettendo a disposizione delle imprese che vogliono esportare sia l’Ice che strumenti per la concessione del credito del calibro di Simest e Sace. Certo – ha concluso il ministro degli Esteri rivolgendosi agli imprenditori locali – dobbiamo lavorare anche sulla tassazione e sulla burocrazia ma alcuni snellimenti già sono stati avviati. Intanto facciamo sistema tutti insieme: saremo sempre più al vostro fianco in modo concreto”.