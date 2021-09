NAPOLI – Ci sono anche il rapper Lucariello, al secolo Luca Caiazzo, e due assessori uscenti della giunta de Magistris tra i candidati della lista M5s al Comune di Napoli, che sostiene il candidato sindaco Gaetano Manfredi e sarà presentata lunedì mattina in città dal leader Giuseppe Conte. Si tratta di Ciro Borriello, fino a poco fa titolare della delega allo Sport, e di Francesca Menna, dimessasi pochi giorni fa dall”incarico di assessore alle Pari opportunità.

Tra i candidati anche Flavia Sorrentino, che per anni ha collaborato con de Magistris come coordinatrice dello sportello ‘Difendi la città’. I 40 candidati dei Cinque stelle sono elencati in ordine alfabetico: capolista è Manuela Amato, imprenditrice nel settore sociale.

Tra i nomi quello di Lucariello, disco d’oro per la sigla della serie Gomorra, dell’attore e regista Oscar Di Maio, dell’ufficiale militare Raffaele De Rosa, presidente di un’associazione non governativa per aiuti umanitari in ambito sanitario, di Davide Estate, nipote di Maurizio, vittima innocente di camorra e presidente dell’associazione antiracket a lui intitolata.

Si candidano anche Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell’Unione giovani penalisti dell’Ordine degli avvocati di Napoli, l’operaio della Whirlpool Luciano Doria, rappresentanti del mondo delle professioni e del volontariato.