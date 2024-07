Delegazione di Caritas Giordania arriva ad Acerra accolta da volontari e operatori

ACERRA – ๐‹๐š ๐๐ž๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข Caritas Giordania ๐žฬ€ ๐š๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐š ๐ข๐ง ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐š: ๐š๐ ๐š๐œ๐œ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐ฅ๐ข, ๐š๐ ๐€๐œ๐ž๐ซ๐ซ๐š, ๐ข๐ฅ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐‚๐š๐ซ๐ข๐ญ๐š๐ฌ ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐š ๐ƒ๐จ๐ง ๐‚๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐’๐œ๐ก๐ข๐š๐ฏ๐จ๐ง๐ž ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐š ๐ฅโ€™๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐ž ๐๐ข Caritas Acerra, oltre ai volontari e agli operatori provenienti da altre Caritas campane. Lo scopo pratico di questo scambio di esperienze (che รจ la prosecuzione del viaggio allโ€™inverso che qualche settimana fa una delegazione di Caritas Campania ha fatto in Giordania) รจ continuare a confrontarsi sulle strategie di contrasto alla povertร per โ€œcontaminareโ€ modelli diversi di approccio alle problematiche sociali, per poi lavorare su percorsi di accoglienza condivisi.

Un giro nel centro storico di Acerra, tra bellezze e contraddizioni, una pizza e il sorriso dei giovanissimi volontari e animatori della Caritas: รจ il volto autentico di questa terra, da cui sono stati subito abbracciati gli operatori Caritas provenienti dalla Giordania che si fermeranno in Campania per una settimana.

โ€œLa povertร da noi per le emergenze ambientali ed educative e quella da loro per altri fattori tra cui la vicinanza di luoghi teatro di guerra in questo momento storico come in passato, produce la medesima povertร di futuro e di speranza – ha affermato Mons. Antonio di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana – Lโ€™accoglienza delle nostre sorelle e dei nostri fratelli di Caritas Giordania รจ quindi un momento per costruire modelli di cooperazione internazionale nella lotta ai vari tipi di povertร โ€

โ€œNessuno sarร benefattore dellโ€™altro, ma insieme saremo benefattori nella nostra missione comune, unendo le nostre forze: cooperare per creare nuovi modelli di contrasto alle diverse forme di povertร che ogni giorno dobbiamo affrontareโ€ – ha il Delegato Regionale di Caritas Campania, Don Carmine Schiavone.

โ€œรˆ un onore per noi poter accogliere Caritas Giordania qui ad Acerra a nome della Delegazione Caritas Campania – ha affermato Vincenzo Castaldo, Direttore Caritas Acerra – qualche settimana fa noi siamo stati in Giordania, ed รจ bellissimo adesso ricambiare lโ€™accoglienza completando il mosaico di esperienze che ci consentirร di costruire nuovi e piรน forti ponti di pace e collaborazioneโ€.