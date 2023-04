D’AVINOPRESS S.R.L: a Somma Vesuviana, il coraggio di investire e mirare a grandi obiettivi

Somma Vesuviana. La D’AVINOPRESS S.R.L. è un’azienda giovane fondata da due imprenditori come Luigi e Alfonso D’Avino che hanno avuto il coraggio di avviare un’attività in proprio e di puntare a livelli sempre più alti nel settore della stampa digitale.

Dedizione, cura per il dettaglio e passione. Queste sono le parole che più identificano il lavoro straordinario svolto da Luigi e Alfonso D’Avino, proprietari della “D’AVINOPRESS S.R.L.”, con sede a Via Marigliano, 145. I due imprenditori dirigono dal 2018 un’azienda innovativa, la cui colonna portante è proprio la sua conduzione a carattere familiare. La D’AVINOPRESS si occupa di stampa digitale a 360 gradi: dal packaging alla realizzazione di etichette adesive e stampe personalizzate per ogni tipo di superfice. Il service è anche specializzato nella produzione di scatole, di partecipazioni per eventi e cerimonie, nonché nella creazione di allestimenti su misura per veicoli e vetrine. Tutto questo e molto altro offre la “D’AVINOPRESS” ai propri clienti.

COME NASCE L’AZIENDA

Luigi e Alfonso D’Avino, padre e figlio, hanno fondato la propria attività sulla volontà di unire la notevole esperienza nel settore dell’uno al forte desiderio di innovazione dell’altro. Il progetto dell’azienda ha preso vita nel 2018. Dietro, però, c’è tutta la grande professionalità e la passione per il proprio lavoro nelle arti grafiche acquisita nel tempo da Luigi e trasmesse al figlio Alfonso, il quale ha dichiarato: “Dopo aver lavorato presso la grande azienda tipografica So.ve.mec. nel nolano, mio padre ha deciso di intraprendere con le proprie forze il progetto di una propria attività cavalcando l’era del digitale. A questo ho cercato di aggiungere un’impronta giovane e l’intenzione di raggiungere livelli sempre più alti”.

SOGNI PER IL FUTURO

L’obiettivo futuro più importante per Alfonso è quello di ampliare la propria clientela anche ai paesi limitrofi alla città di Somma: “C’ è la volontà da parte nostra di rendere quest’azienda leader in Campania nell’ambito della stampa digitale. Ora ci concentriamo sul territorio sommese e sul portare avanti un’attività nuova che unisce insieme la produzione di piccole e grandi quantità, di stampe a livello aziendale e privato”.

LA SEDE DELLA D’AVINOPRESS

Uno dei punti di forza dell’azienda è sicuramente la sua ottima posizione: facilmente raggiungibile dai comuni vicini, la D’AVINOPRESS è situata in una strada che collega Somma e Marigliano e che costituisce uno snodo fondamentale per il traffico. “Anche l’ampio spazio destinato al parcheggio presente davanti all’azienda è un servizio che vogliamo offrire ai nostri clienti, per farli sentire sempre a loro agio”. Inoltre, Alfonso ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra che ogni giorno svolgono i membri della sua azienda, nell’aspirazione comune di continuare l’impegno in più ambiti di produzione.

UN PROGETTO CHE SFIDA I TEMPI DIFFICILI DEL DOPO PANDEMIA

Sicuramente, in un periodo di forte crisi economica come quello post-pandemico, avviare un’attività commerciale rappresenta una sfida particolarmente difficile. Tuttavia, l’ambizioso progetto della D’AVINOPRESS dimostra grande coraggio e abilità imprenditoriale nel tentativo di creazione di un’azienda all’avanguardia nel territorio vesuviano, che cerca di espandere sempre di più i propri orizzonti e che, soprattutto, offre nuove opportunità di lavoro ai giovani e non solo.

Articolo pubbliredazionale.