CAMPOSANO – I carabinieri della stazione di Cimitile, e quelli della sezione radiomobile di Nola, sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato in via Capua, a Camposano, per l’incendio di tre auto.

Erano parcheggiate in un cortile privato e appartengono ai titolari di una ditta edile del posto.

I veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude che si sia trattato di un evento di natura dolosa.