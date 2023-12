Crisi Ipercoop, PD dai lavoratori: telefonata al sottosegretario

Acerra – Questa mattina domenica 10 dicembre, all’Ipercoop “Le Porte di Napoli” a sostenere il presidio e la causa delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’ex Coop, l’On. Marco Sarracino del Partito Democratico, in stretta sinergia con la sezione del PD di Acerra e quella di Afragola, ha incontrato i dipendenti dopo che, su nostra sollecitazione era stata presentata una Interrogazione Parlamentare sul tema.

L’Onorevole Sarracino, impegnato in Parlamento sui temi del lavoro e del Sud, ha espresso enorme preoccupazione per la situazione allarmante dopo che, lo scorso 24 novembre, la società GDM ha aperto la procedura di licenziamento per i lavoratori impiegati.

Sarracino ha ribadito la propria volontà e quella di tutto il Partito Democratico di non abbandonare i lavoratori a se stessi e di continuare a fare pressione sul Governo affinché, per quanto di competenza, si attivi con la massima celerità un tavolo di confronto con le società interessate e con le istituzioni competenti al fine di verificare la possibilità di bloccare le procedure di licenziamento e verificare soluzioni alternative con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali.

L’Onorevole Marco Sarracino ha provveduto in mattinata, dando subito notizia ai lavoratori in presidio, a contattare il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, con il quale ha preso appuntamento, per la prima serata di oggi, tramite video-call per fare il punto sulla situazione e chiedere interventi celeri al Ministero.

Come Partito Democratico e sezione di Acerra non lasceremo nessuno solo, il lavoro è un diritto inalienabile e va tutelato a tutti i livelli. Valuteremo e metteremo in atto tutte le azioni concrete per scongiurare quella che potrebbe essere, sul nostro territorio, un ulteriore emorragia occupazionale.

Chiediamo alla cittadinanza di manifestare solidarietà nei confronti di questi lavoratori e chiediamo, altresì, a tutte le articolazioni politiche ed istituzionali locali di attivarsi per dare una risposta chiara e forte, unitaria su un tema di fondamentale importanza quale è il lavoro.