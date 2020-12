Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il successo dei precedenti Contest anche per la seconda ondata pandemica da Covid-19, l’attore Angelo Iannelli, Ambasciatore del Sorriso, ritorna a sfidare il coronavirus con il Contest gastronomico “A Natale resto a casa e cucino le specialità “.Un modo per donare un Sorriso e una Speranza a intere famiglie, che recluse a casa hanno trascorso il Natale in allegria e spensieratezza. Il Contest è stato incentrato sulla preparazione delle specialità gastronomiche delle feste natalizie mettendo alla prova intere famiglie che hanno partecipato al gioco , inviando tantissimi video delle specialità natalizie sulla pagina ufficiale facebook di Angelo Iannelli. Un rimedio psicologico per allontanare le preoccupazioni di questa grave emergenza sanitaria .Una giornata all’insegna del benessere psicologico, tante specialità preparate con passione dai vari partecipanti ricordiamo: Miss mamma Lazio Raffaella Angieri, ma pure l’attore Nunzio Ceglie e tanti altri che si sono sfidati a suon di :Mustaccioli, struffoli, panettoni, pastiere, ma pure primi piatti, minestra maritata . Tutto ciò grazie al cavaliere del Sorriso che, vestendosi da supereroe continua la sua sfida al virus con il suo sorriso e la sua ironia . Il giudice di questo Contest è stato il noto pasticciere Ciro Poppella, ideatore del brand “fiocchi di neve”, che ha ringraziato Angelo Iannelli per averlo nominato giudice apprezzando l’iniziativa e premiando i bambini: Marta Aiello, Francesco De Maro, Chiara Ragosta , Francesca Giovelli e Francesco Di Maro , invitandoli a fare sempre dolci con le famiglie e premiandoli con le sue specialità “I fiocchi di neve