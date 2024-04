Consuntivo, 7 consiglieri segnalano violazioni nei debiti fuori bilancio

Un gruppo di lavoro, unitamente ai 7 consiglieri comunali di Coalizione Civica X Acerra, ha censito tutti i debiti di bilancio non proposti e riconosciuti dall’organo consiliare nel 2023 e che sono stati liquidati senza l’obbligatoria procedura prevista dalla norma.

Tale omissione comporta di non poter individuare le cause e le eventuali responsabilità che hanno generato un evento finanziario fuori dall’ordinaria gestione del bilancio, non consentendo alla Corte dei Conti di intervenire per il danno erariale prodotto.

Della vicenda si è già notiziato gli uffici competenti della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico Finanziaria.

Il 15 aprile i consiglieri hanno formalizzato i propri rilievi e sono in attesa di riscontro.

“Siamo davanti ad un Bilancio che viola i principi della trasparenza e della veridicità – dichiara il portavoce consiliare di Coalizione Civica X Acerra, Andrea Piatto – con potenziali responsabilità contabili, finanziarie e penali, di amministratori, dirigenti e organi di controllo. Allo stato, il documento contabile iscritto all’ordine del giorno della seduta consiliare di domani, è irricevibile dall’organo consiliare”.