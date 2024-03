Comune dedica piazza e monumento al “parroco di tutti”

CASORIA. Una festa di popolo ha salutato questa mattina l’inaugurazione della nuova piazza dedicata a mons. Mauro Piscopo, il “parroco di tutti”. Centinaia di persone si sono radunate nell’area dedicata a don Maurino, come è affettuosamente chiamato da sempre dai Casoriani, in occasione della mattinata dedicata alla figura del sacerdote.

Una giornata cominciata con la celebrazione della Messa nel Santuario di San Benedetto, officiata da S.E. Card. Crescenzio Sepe, amico di Casoria che sarà presto omaggiato con la Cittadinanza Onoraria come assicurato dal sindaco Raffaele Bene. Primo cittadino e Vescovo Emerito hanno scoperto insieme la targa di piazza Mons. Piscopo tra gli applausi dei tantissimi cittadini presenti, la commozione di familiari e conoscenti e le letture dei bambini delle scuole. Al centro della piazza è stato svelato anche il monumento “Fratelli tutti” dedicato a Mons. Piscopo.

“Piazza Mons. Mauro Piscopo è la traccia della gratitudine che ogni Casoriano ha nel cuore per il nostro Don Maurino Mons. Mauro Piscopo è stato un dono per Casoria, il dono di un sacerdote che sapeva dialogare sia con i Papi che con la sua gente che oggi è qui a tramandare i suoi valori. La piazza è il “grazie” che Casoria gli diciamo oggi e per sempre” ha dichiarato a margine della cerimonia il sindaco Raffaele Bene.

“Una splendida giornata ed un’altra tappa nel percorso della memoria di Casoria e di quei valori che mons. Piscopo incarnava” dichiara l’assessore Roberta Giova.