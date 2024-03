Centro disabili mai aperto a Somma Vesuviana. La minoranza: “Basta prese in giro”

“Con dichiarazioni che definire avventate è un eufemismo, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Somma Vesuviana Anna Cuomo e il consigliere comunale Antonio Granato hanno dichiarato che oggi sarebbe stato riaperto il centro disabili di piazza Vittorio Emanuele. È bastato un controllo presso gli uffici dell’ente per scoprire che non solo il centro non è stato aperto, ma anche che la risoluzione del problema è ancora ben lontana. All’assessore, al consigliere e a tutta l’amministrazione comunale diciamo una cosa semplice semplice: non prendete un giro i disabili, non fate false promesse a chi dovrebbe essere più tutelato degli altri, invece che maltrattato e ingannato. Insomma, siate seri. Se vi riesce”. Lo dichiarano in una nota Giuseppe Nocerino, Vincenzo Piscitelli e Giuseppe Sommese, capigruppo di minoranza in consiglio a Somma Vesuviana.