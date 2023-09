Caso Maiello, i dubbi di Rinascita sull’interrogazione

Pomigliano d’Arco. Di seguito la comunicazione di Rinascita riguardo l’interrogazione consiliare “Presunte gravi irregolarità sulla assunzione e la permanenza in servizio del Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco” che sarà presentata durante il Consiglio Comunale di oggi, 29 settembre 2022, a partire dalle ore 15, all’Aula Consiliare di Piazza Municipio.

«Non possiamo, al momento, esprimere un giudizio compiuto sull’iniziativa di ben diciannove dei ventuno consiglieri di maggioranza, che hanno firmato un’interrogazione avente ad oggetto: “Presunte gravi irregolarità sulla assunzione e la permanenza in servizio del Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco”.

Ci sfuggono le finalità di tale azione, del tutto inusuale.

L’interrogazione è stata “richiesta” proprio da chi deve rispondere (Sindaco e assessore al personale)?

E per quali scopi?

Oppure i firmatari vogliono attaccare l’attuale capo dell’amministrazione, che è lo stesso in carica al momento dei fatti oggetto dell’interrogazione?

L’interrogazione, infatti, chiede chiarimenti in ordine a provvedimenti amministrativi pubblici posti in essere nel 2018 e nel 2019.

Non si capisce perché tale argomento, tra l’altro già di dominio pubblico, debba essere trattato dal Consiglio Comunale in seduta segreta, senza la possibilità di un dibattito e non consentendo alla cittadinanza di assistere ai lavori del consiglio.

Il gruppo consiliare di Rinascita, proprio perché l’interrogazione riguarda procedure amministrative poste in essere con atti pubblici, ritenendo non applicabile l’art. 54 del regolamento del Consiglio comunale (che disciplina le modalità delle sedute segrete), ha chiesto che sul punto in questione il Consiglio comunale si svolga in seduta pubblica, con la possibilità di intervento di tutti i gruppi presenti in Consiglio».