In arrivo al comune di Casamarciano 844 mila euro per la pulizia straordinaria dell’alveo di via Oreale. L’ok arriva direttamente dalla Regione Campania che ha dato il via libera al finanziamento che servirà anche al rifacimento della strada Oreale. Firmato anche il decreto ed in queste ore è in corso la gara per l’affidamento dei lavori.

Uno step importante per il piccolo comune del nolano, guidato dal sindaco Andrea Manzi, che si inserisce nell’ambito del piano regionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

“Un tassello decisivo per quest’area in cui ricade l’alveo già in passato oggetto di esondazioni – spiega il primo cittadino Manzi – Ancora una volta diamo una risposta concreta e tangibile alla comunità e alle esigenze di pulizia e manutenzione dell’alveo, cercando di anticipare gli eventi e consentendoci di prepararci per tempo alla stagione autunnale con un’azione preventiva. Non lasciamo nulla indietro, intervenendo su quelle che sono le priorità di cui il territorio necessita”.