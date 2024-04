Casalnuovo vicino al colpaccio playoff, aggancio Acireale in campo e in classifica

Esce ancora tra gli applausi dei tifosi di casa e il consenso degli addetti ai lavori il Real Casalnuovo che ben figura ad Acireale ma che riesce a strappare solo un punto. 1-1 tra le due squadre appaiate in classifica con vista playoff, con i siciliani che hanno però una partita in meno. Il primo tempo a prevalere è la fisicità e il palleggio del Real Casalnuovo. Ottimi fraseggi e trame di gioco, la squadra di Raffaele Esposito comanda il gioco e sfiora il vantaggio già al 4’ minuto con Dicorato, ma il suo tentativo al volo finisce a lato. Su sviluppi di calcio d’angolo dalla destra di testa di poco fuori Sgambati.

Al 32’, ancora Real Casalnuovo vicino all’1-0 con Pinna. Questo è solo il preludio al vantaggio ospite che arriva al 43’ quando, dopo una volata palla al piede sulla fascia di Piga, si inserisce Carnevale. Il numero 14 è freddissimo davanti a Zizzania e trova il vantaggio per la squadra campana. Nel finale di tempo, i padroni di casa provano a reagire con Cangemi da pochi passi, ma para facilmente Rossi.

Nel secondo tempo, l’Acireale prova a rimediare ma al 13’ rimane in dieci a causa del doppio giallo rimediato da Palma. Rimasta in inferiorità numerica, però, la squadra di Marra sfiora il pareggio con Cicirello al 18’ (con un miracolo di Rossi), raggiunge l’1-1 grazie alla giocata di Zuppel che trova la rete dai 25 metri con un tiro potente e una traiettoria incredibile dove non può nulla Rossi. Nel finale, le due squadre tentano a più riprese di farsi del male, ma finisce 1-1. La lotta playoff è ancora aperta. Il Real Casalnuovo osserverà un turno di riposo poi tornerà in campo il 28 aprile per la sfida esterna con il San Luca.

Acireale – Real Casalnuovo (0-1) 1-1

𝗔𝗖𝗜𝗥𝗘𝗔𝗟𝗘: Zizzania, Galletta, Maltese, Lucchese (1’ st D’Alessandris), Germinio, Cicirello (38’ st Mirabelli), Milo (17’ st Di Mauro), Lo Coco, Cangemi, Palma, Zuppel. A disp: Bollati, Savanarola, Montaperto, Sticenko, Tufano, Cottone. 𝘈𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦: Salvatore Marra

𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗔𝗟𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢: Rossi, Piga, Dicorato, Croce, Pinna (30’ st Ruggiero), Carnevale, Bucolo (38’ st Reginaldo), Pezzi (30’ st Camorani), Bonavita, Sgambati, Vivacqua. A disp.: Viola, Castellano, Sosa, M. Cannavaro, Buchicchio, A. Cannavaro. 𝘈𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦: Raffaele Esposito

𝘈𝘳𝘣𝘪𝘵𝘳𝘰: Edoardo Panici, di Castellammare di Aprilia

1° 𝘈𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵.: Davis Carpinelli, di Aprilia

2° 𝘈𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵.: Marco Bosco, di Roma Due

𝙍𝙚𝙩𝙞: 44’ pt Carnevale (R), 23’ st Zuppel (A)

𝘼𝙢𝙢𝙤𝙣𝙞𝙩𝙞: 33’ pt Sgambati (R), 6’ st Palma (A), 26’ st Savanarola (A), 36’ st Cicirello (A), 37’ st Germinio (A), 43’ st Zuppel (A). Mister Raffaele Esposito

𝙀𝙨𝙥𝙪𝙡𝙨𝙞: Palma (A)