Cartomante denunciato per estorsione: ha sottratto 10 mila euro su Tiktok

Siamo in provincia di Napoli, dove un 22enne è stato denunciato per estorsione per aver sottratto una grossa somma di denaro ad una donna.

Il ragazzo è un cartomante che lavora con i social, in particolare Tiktok, piattaforma in cui leggeva le carte a quanto pare a pagamento.

Una signora si era rivolta a lui negli scorsi mesi per un consulto di cartomanzia e il ragazzo le avrebbe sottratto una somma di denaro pari a 10 Mila euro. I Carabinieri di Domossola che stanno lavorando al caso hanno iniziato le indagini lo scorso dicembre dopo che la signora ha deciso di sporgere denuncia. Alle forze dell’ordine ha dichiarato di essersi rivolta al ragazzo dopo un periodo di forte stress emotivo causato da problemi familiari e di non riuscire a reggere più la pressione. Proprio per questo, aveva trovato questo ragazzo su Tiktok ed era riuscita a mettersi in contatto con lui fidandosi fin da subito delle sue doti di cartomante.

La signora ha raccontato al 22enne dettagli privati della sua vita venendo poi minacciata: se non gli avesse dato i soldi, il cartomante avrebbe pubblicato gli screenshot delle loro conversazioni in cui la donna parlava di cose private familiari. Fin dalle primissime indagini, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del ragazzo che ora è accusato di estorsione e minacce plurime; in realtà il truffatore era già noto alle forze dell’ordine per reati molto simili.