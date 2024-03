Campo largo a Casoria, già 7 liste con Bene: le decisioni dopo il vertice

CASORIA – Nella giornata di mercoledì si è riunito il tavolo programmatico della coalizione di Centrosinistra di Casoria, presso la sede locale del M5S. L’iniziativa è stata organizzata per un confronto programmatico tra i rappresentanti politici e il candidato Sindaco Raffaele Bene.

Nel corso dell’incontro, si è discusso delle principali linee programmatiche da proporre alla città di Casoria, in vista delle prossime elezioni amministrative. Il confronto tra le forze politiche e civiche che condividono i valori politici del Campo largo del centrosinistra, proporranno un’alternativa concreta alla destra.

Nei prossimi giorni il confronto continuerà per definire il programma comune dell’alleanza composta da: Partito Democratico; Campania libera; Movimento Cinque Stelle; Alleanza Verdi-Sinistra; Casoria verso il futuro; Sogno e libertà Insieme per Casoria; Casoria risvegliati. La priorità è definire un nuovo progetto politico e un’azione programmatica, in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno.