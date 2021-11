Brusciano, presentata la giunta comunale: ecco chi sono gli assessori

È stata finalmente nominata ieri la giunta comunale a Brusciano guidata dal neosindaco Giacomo Romano.

BRUSCIANO – Una squadra ben assortita che ieri è stata sottoposta al canonico giuramento e alla presentazione ufficiale.

Per i prossimi 5 anni, quindi, gli assessori al lavoro per migliorare ed incrementare il valore del territorio bruscianese saranno: Salvatore Travaglino, vice sindaco e assessore al contenzioso, personale e risorse umane, trasparenza, patrimonio e polizia municipale, segnaletica, viabilità e protezione civile; Felice De Siena, assessore al bilancio, finanze e tributi, politiche del lavoro e recovery fund; la giornalista Monica Cito, con delega alla Legalità, allo Sport e Spettacolo, alla cultura, all’istruzione, all’ambiente e alla tutela animale; l’ingegnere Ada Minieri, con delega ai lavori pubblici, al decoro urbano, alla manutenzione, alla sanità e all’ecologia; ed infine Giuseppina Liberti, assessore alle politiche sociali, per gli anziani, la famiglia, le pari opportunità e l’associazionismo.

Dopo la presentazione di ogni singolo assessore, il sindaco Romano ha ribadito l’obiettivo della sua amministrazione, ovvero quello di riportare la città allo splendore culturale e sociale che merita: “Siamo già pronti per attuare il piano di ripresa e resilienza, non aspettavamo altro. Ora la nostra città ci aspetta”.