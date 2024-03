Brusciano, l’avvocato Di Palma è il nuovo assessore alle politiche sociali

L’avvocato Alfonso Di Palma è il nuovo assessore alle politiche sociali del comune di Brusciano.

La notizia arriva proprio dai social del sindaco di Brusciano Giacomo Romano che, con estrema gioia, accoglie Alfonso Di Palma nella sua squadra di governo. L’avvocato sarà nello specifico assessore alle politiche sociali per la famiglia, la disabilità e per la coesione sociale e ha già la stima non solo del sindaco, ma di tutto il comune.

Romano, infatti, non ha avuto dubbi ritenendo l’avvocato Di Palma perfetto per questo nuovo incarico essendo in linea con la strada tracciata dall’amministrazione vigente “per le sue doti caratteriali la totale integrazione al tessuto sociale cittadino e l’amore che mette in tutto ciò che fa“.