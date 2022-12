Brusciano, iniziativa “Piazza un dono”: regali per bambini bisognosi

Ieri sera a Brusciano si è tenuta una bellissima iniziativa benefica a cui tutti potranno partecipare anche nei prossimi giorni lasciando dei doni per i bambini bisognosi.

Un’iniziativa colma di generosità che prende il nome di “Piazza un dono”, grazie all’associazione benefica Cuoncio Cuoncio, partita nella giornata di ieri alle ore 18, in piazza XI Settembre a Brusciano. Proprio nella piazza è stata posta un’enorme scatola in cui tutte le persone potranno lasciare dei doni a proprio piacimento e partecipare alla raccolta benefica del periodo natalizio. La scatola regalo gigante verrà poi chiusa il giorno 23 dicembre e i doni saranno distribuiti alle persone più bisognose. L’obiettivo di questa iniziativa è raccogliere giochi e beni di prima necessità per bambini, in questo modo ogni persona potrà contribuire secondo le proprio possibilità.

Presente anche il sindaco di Brusciano che ha partecipato attivamente alla serata di beneficenza per invogliare e ringraziare i cittadini che ieri sera hanno spesso il loto tempo per contribuire anche con piccoli doni. Una vera e propria sfida alla solidarietà, ma allo stesso tempo un test per sondare la generosità dei bruscianesi che, dinanzi ad iniziative come queste hanno sempre dimostrato un grandissimo cuore, nella speranza che il pacco venga salvaguardato e protetto da atti vandalici che, nell’ultimo anno, hanno colpito la città.