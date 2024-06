Per tre giorni a Brusciano si festeggia con la birra bavarese

Brusciano. Riceviamo e pubblichiamo:

Appuntamento il 14, 15 e 16 giugno 2024 presso via Sandro Pertini si terrà la prima edizione del “Brusciano Festival”. Un‘occasione unica in cui sarà possibile farsi trasportare dall’atmosfera del festival con fiumi di ‘bionde’, musica live, panini e tanto altro ancora. Per non perdersi l’evento che apre le serate dell’estate 2024, basta acquistare il biglietto intero 10€ che comprende: performance artista della aerata + musica live + panino o pizza fritta + bevanda (alcolica o analcolica), biglietto ridotto 5€ (da 0 a 13 anni) comprende: performance artista della serata + musica live + hot Ddog + bevanda analcolica. Ricco il parterre degli artisti che si esibiranno sul palco con Gianluca Manzieri, Bruno Gaipa, Gigione, Giusy Attanasio, Paola Pezone e Luciano Caldore, pronti a scatenarsi per tre spettacolari serate. Ad aprire la kermesse

il live show di Gigione, un tornado di energia e allegria che presenterà tutti i suoi più grandi successi sul palco del Brusciano Festival. Un evento organizzato dalla coppia Micione Domenico e Esposito Raffaele, che in attesa degli ultimi preparativi affermano: “Un divertimento assicurato – esordiscono gli organizzatori – che oltre a poter assaporare e celebrare fiumi di birra, vedrà la partecipazione di grandi artisti del palcoscenico partenopeo che allieteranno le tre serate. Un evento fortemente voluto e organizzato, con il chiaro intento di ravvivare il nostro paese e regalare serate spensierate a tutti coloro che affolleranno i nostri stand gastronomici”.

Per info e contatti:

Raffaele: 3317254332

Domenico: 3293485503

Pagina facebook e istagram