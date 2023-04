Boscoreale nel Giro d’Italia 2023, il percorso da Terzigno a Parrelle: così si prepara la città

Boscoreale nel Giro d’Italia 2023. Faraone: “Motivo d’orgoglio per tutto il territorio”

“La nostra città sarà tra le protagoniste della sesta tappa, quando la maglia rosa e gli inseguitori partiranno da Napoli per poi ritornarci, facendo il giro del Vesuvio, arrivando fino ai centri della Costiera amalfitana. Erano decenni che il giro non baciava il nostro territorio ed è per me motivo d’orgoglio aver raggiunto questo risultato, per il quale ho lavorato da vicesindaco”. A dichiararlo è Francesco Faraone, candidato sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio a Boscoreale.

Faraone illustra anche i dettagli dell’imminente passaggio dei ciclisti impegnato nella corsa rosa, previsto per l’11 maggio: “Da Terzigno attraverseranno la rotonda di via Passanti per poi proseguire su via Parrelle. Per l’occasione, la rotonda sarà rimossa per consentire la regolarità del percorso. Ma grazie ai fondi che sono stati intercettati quando ero vicesindaco, sarà realizzata una nuova rotatoria che terrà conto del traffico intenso. Via Parrelle, invece, sarà asfaltata nei prossimi giorni, a conclusione del progetto di riqualificazione promosso dall’amministrazione Diplomatico”.

“Nelle settimane scorse, sono stato impegnato in uno degli incontri in Città Metropolitana per preparare al meglio il supporto organizzativo e logistico dell’evento. Sarà un piacere ed un onore veder sfilare gli atleti per i nostri territori”, conclude il candidato sindaco.