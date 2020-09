Anche questa estate sta volgendo al termine, le vacanze sono concluse e le temperature cominciano a scendere ricordandoci che si sta avvicinando l’autunno. Il cambio di stagione, poi, è in genere un momento perfetto per cominciare a rinnovare il proprio armadio, partendo magari da accessori che, come le borse, sono più di ogni altro in grado di rispecchiare l’unicità di qualsiasi donna. Diamo quindi uno sguardo a quelli che sono i modelli più in voga per la prossima stagione.

Borse in maglia

Chi non ha mai desiderato saper ricamare o lavorare all’uncinetto per creare un capo in maglia fatto a mano? I grandi stilisti quest’anno sembrano aver fatto lo stesso pensiero, e non solo per quanto riguarda gli abiti, che quest’anno spopoleranno in mille diversi modelli. Si parla ad esempio di Dolce e Gabbana, che per questo autunno ha realizzato delle meravigliose borse in maglia, tutte fatte a mano grazie alla collaborazione delle associazioni di artigiani italiani. Saranno quindi un accessorio perfetto da sfoggiare nel prossimo autunno o inverno.

Borse Ladylike

Si portano a mano o comodamente sull’avambraccio, con un’eleganza da vera signora. Sono le borse “Ladylike” ovvero da Lady d’altri tempi. Si tratta di un modello incredibilmente elegante, soprattutto quando interpretato da grandi marchi come avviene ad esempio per le borse Liu Jo, che abbinano una linea raffinata a materiali di eccellenza. La tradizione vuole queste borse come semplici e dal tocco bon ton, ma si trovano anche modelli più ricercati e impreziositi da catene o perle.

Borse con catena

La borsa a tracolla con catena, in pelle morbida o strutturata, è l’accessorio giusto per ridefinire con stile il proprio abbigliamento. Ogni fashion editor l’ha ammirata ed amata sulle passerelle delle ultime sfilate, dove non sono mai mancate in mille declinazioni: dai modelli con manico a quelli con una sottile tracolla. Da notare inoltre anche quelle decisamente più aggressive e dall’animo rock, con maxi catene dorate.

Borse Hobo

Letteralmente hobo bag significa borsa da vagabondo, perché ricorda le grandi sacche di tela che i vagabondi portavano annodate al bastone. I grandi stilisti hanno però ripreso questo spunto per farne un modello elegantissimo, che sarà un vero must have per la prossima stagione: capienti, che non è mai abbastanza, con un appeal classico e da portare assolutamente a spalla. Il modello più noto è sempre quello di Bottega Veneta ma quest’anno le new entry più interessanti sono la borsa hobo con tessitura a rilievo di Valentino e quella in camoscio di Alberta Ferretti.

Borse a mezzaluna

Senza nessun dubbio la borsa a mezzaluna è la it bag della stagione autunno inverno 2020, dato che tutte le maggiori influencer sembrano già averne una. Molto ampia e dal design casual, quest’anno a renderle ancora più accattivanti e insuperabili saranno i dettagli, come per esempio le piume, le borchie o le catene, ma anche fibbie ed intrecci. Si tratta poi di un accessorio comodissimo e versatile, in grado di accompagnare le donne ovunque.

Qualsiasi sia lo stile che vi contraddistingue, quest’anno i modelli pensati dagli stilisti sono talmente tanti che riuscirete certamente a trovare la borsa che fa per voi.