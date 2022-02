Blitz alla Cisternina, 37enne di Somma fermato con 51 pallini di cocaina

Carabinieri arrestano alla Cisternina un 37enne di Somma per spaccio.

Antonio Pinto ha 37 anni e vive a Somma Vesuviana. I carabinieri però lo trovano nella “Cisternina” tra i palazzoni di cemento di edilizia popolare, nel comune di Castello di Cisterna. Durante una perquisizione, i militari della sezione operativa locale rinvengono 51 palline di cocaina, 10 dosi di crack e 183 euro in contante ritenuto provento illecito.

Pinto che nascondeva la droga nelle tasche è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è stato poi sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio