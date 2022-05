Bigazzi, l’artigiano della canzone: Somma si avvicina così al Mia Martini Festival

Somma Vesuviana. Si terrà sabato 14 maggio, alle ore 20:00 presso il Chiostro di Santa Maria del Pozzo, un’anteprima del Mia Martini Festival 2022 che giunto all’ottavo anno dedica una special edition a Giancarlo Bigazzi attraverso la presentazione del libro “Giancarlo Bigazzi. L’artigiano della canzone” di Ciro Castaldo, direttore artistico del festival e presidente dell’associazione organizzatrice Universo di Mimì.

Già da qualche anno, Ciro Castaldo, si è fatto protagonista di eventi legati alla promozione culturale del nostro territorio e ha incentrato la sua attività di ricerca critica nell’ambito musicale, portando il nome della sua città in tutta Italia e riuscendo, insieme all’associazione, a realizzare un festival – ex novo – dal respiro nazionale che nell’ultima edizione dal vivo (2019), si è avvalso della partecipazione straordinaria di Serena Rossi.

Quest’anno, l’artigiano della matematica e dell’arte (come piace definirlo a me), ha dato alle stampe un prezioso contributo su un grande genio della nostra musica “cosiddetta leggera”: Giancarlo Bigazzi.

“Giancarlo Bigazzi. L’artigiano della canzone” è uscito per le Edizioni Melagrana, il primo maggio.

L’autore dichiara: «Bigazzi ha sempre sostenuto che “le canzoni sono come farfalle che a volte prendono il volo… e allora non sai fin dove possono viaggiare e andare a posarsi”.

Il libro, costituito da note biografiche, testimonianze, ricordi, interviste, aneddoti, retrospettive, foto e manoscritti, ho voluto rievocare, rendendo il giusto e doveroso tributo, al suo geniale compositore che da abile artigiano della Toscana, terra di grandi artisti, ha saputo sapientemente entrando di diritto nella memoria collettiva.

Parteciperanno all’evento: Gianna Bigazzi, Ciro Castaldo, Mimmo Cavallo, Franco Fasano, Fernando Fratarcangeli, Il Giardino Dei Semplici, Roberto Malinconico, Antonio Porcelli.