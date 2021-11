Azienda di Somma conquista il premio Vivere a Spreco Zero

SOMMA VESUVIANA – Va alla azienda Op Secondulfo di Battipaglia e Somma Vesuviana il Premio speciale Vivere a Spreco Zero 2021 nella categoria Produzione Ortofrutticola, promossa in collaborazione con UNITEC dalla campagna Spreco Zero con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di ANCI, World Food Programme e della RAI. Op Secondulfo da tre generazioni dimostra di saper evolvere apportando importanti innovazioni tecnologiche ai suoi processi produttivi, con grande attenzione alla sostenibilità. L’utilizzo dell’innovativo impianto UNITEC dotato di Peach Vision 3 per la classificazione della qualità esterna e interna di pesche e nettarine permette di classificare la qualità anche di Kiwi e albicocche, valorizzando al massimo il prodotto e prevenendo lo spreco di risorse. La frutta viene infatti suddivisa in classi di maturazione, e ciascuna di queste viene destinata al corretto utilizzo e/o mercato di destinazione.

Secondulfo ha la sua sede principale alle pendici del Vesuvio, a Somma Vesuviana, nel territorio di eccellenza dell’albicocca vesuviana. Nello storico stabilimento, dotato di attrezzature all’avanguardia, si lavorano le albicocche apprezzate sul mercato per la loro dolcezza e per la caratteristica sfumatura rossa. Le campagne alle pendici del Vesuvio sono note per loro la particolare fertilità e Secondulfo si dedica a un prodotto di eccellenza grazie al terreno con le giuste caratteristiche pedoclimatiche, ottenenendo frutti di grandi qualità organolettiche.