Gli esponenti della sezione nolana di Nad – Nuova Avvocatura Democratica hanno elaborato un documento di critica nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola. In particolare, i rappresentanti di Nad sottolineano che l’approvazione del bilancio preventivo 2021 del Coa è avvenuta nonostante il parere negativo del Revisore dei Conti: «Si apprende tristemente dalla dichiarazione del Tesoriere che le morosità sono aumentate sino a raggiungere la cifra di euro 610.000,00 e che nonostante tutte le criticità evidenziate dal Revisore e le dichiarazioni di voto contrarie motivate da ben 7 consiglieri, una parte del consiglio, ossia la maggioranza ha approvato il bilancio preventivo». E ancora: «Abbiamo un programma di contabilità acquistato nel 2019 con i soldi nostri che non è stato ancora utilizzato, non abbiamo una pianta organica con un dipendente che gestisca la contabilità interna al Coa; apprendiamo dalle dichiarazioni del Consigliere Curcio che la Fondazione è in corso di registrazione. Tutto ciò lascia basiti»

Gli attivisti di Nad criticano, inoltre, l’Ordine sulla gestione della Scuola Bruniana e, inoltre, si chiedono: «E’ stata fissata nelle date del 12 e del 13 luglio del 2021 l’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, ma sul sito istituzionale non è stato ancora pubblicato il bilancio preventivo, né la relazione del Revisore, né quella del Tesoriere (che deduciamo solo dal verbale della seduta consiliare del 30 aprile 2021). Cosa andiamo ad approvare il 12 luglio e quali proposte possiamo effettuare senza alcun riferimento cartaceo? I Consiglieri vogliono esibire la documentazione necessaria il più tardi possibile così da non permettere le opportune osservazioni?»