Auto nella scarpata, muore professionista di Pomigliano

Pomigliano D’Arco. Domenica tragica per la città di Pomigliano D’Arco che si trova a piangere un suo figlio. Quello che doveva essere un weekend di svago sulle montagne abruzzesi e sui suoi luoghi del cuore si è trasformato in tragedia.

Luigi Campana, 48enne professionista di Pomigliano D’Arco, è deceduto in un incidente automobilistico avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Ciorlano, piccolo centro dell’alto Casertano al confine con la provincia di Isernia. Stando a quanto emerso l’uomo stava rientrando verso casa dall’Abruzzo quando all’altezza della Provinciale casertana è uscito fuori strada. Tra le possibili cause un colpo di sonno o un malore: la sua Audi A2 scura ha rotto le barriere, finendo nella scarpata. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa a Pomigliano. La sua famiglia era già stata colpita prima di questa tragedia da un grave lutto.