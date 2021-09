CAIVANO – La città di Caivano piange l’ennesima giovane vittima della strada. Irene Raimo si è spenta nella notte ad appena 18 anni in un terribile incidente in auto.

La vettura sulla quale viaggiava è finita contro un lampione della pubblica illuminazione. Per la giovanissima, che aveva raggiunto il traguardo della maggiore età nelle scorse settimane, non c’è stato nulla da fare. Nello schianto sono rimaste ferite anche le tre amiche erano con lei nel veicolo.

Irene viveva nel Parco Verde e da poco aveva cominciato a lavorare nel bar di un’area di servizio in città per arrotondare e aiutare la famiglia. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte: la Fiat Punto con a bordo le quattro ragazze è uscita di strada lungo via Santarcangelo, arteria che costeggia i Regi Lagni e poco illuminata.

Irene era seduta davanti, sul lato passeggero, ed è morta sul colpo. Le tre amiche sono ferite ma per fortuna non in pericolo di vita. Sull’incidente indagano i carabinieri della locale stazione.