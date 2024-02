Atti negati sulla gestione del Parco di via Sand, interviene anche il Difensore Civico

ACERRA – L’Amministrazione d’Errico-Lettieri di nuovo sotto osservazione delle istituzioni deputate al controllo.

Il Difensore Civico regionale, dopo il Prefetto, è intervenuto per conoscere le motivazioni per le quali continua a non essere riscontrata la richiesta del consigliere Andrea Piatto di acquisire la relazione di servizio di sopralluogo al Parco Pubblico di via G. Sand dato in gestione a privati.

“Siamo davanti ad una evidente omissione da parte dei competenti uffici comunali, con il Sindaco che osserva complice questo rimbalzo di responsabilità – dichiara Andrea Piatto, portavoce consiliare di Coalizione Civica X Acerra”.