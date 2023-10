Annalisa Ambrosio: la creatività della moda torna in Campania

L’eleganza, la femminilità raffinata, una punta di azzardo. Sono gli ingredienti delle creazioni della stilista Annalisa Ambrosio che dopo anni trascorsi nelle capitali della moda, ritorna in Campania e si concede al creare particolare eleganza anche esclusivamente per le donne campane.

Nata alle falde del Vesuvio, in Annalisa la passione della moda si palesa da subito attraverso i primi disegni. Si può considerare figlia d’arte considerando la madre sarta e il commercio di tessuti pregiati da parte del papà. Indirizzarla in un istituto d’arte era il passo iniziale più ovvio. Compie questo passo grazie al supporto dei genitori e nel 1999 si trasferisce a Milano dove frequenta l’Istituto Marangoni, una delle scuole di moda più importanti al mondo.

Collabora con alcuni tra i nomi più ambiti delle case di moda milanesi come Alberto Incanuti e Alessandro Turci. Successivamente è fatale l’incontro con il direttore commerciale della BGN, importante marchio turco che vanta una distribuzione internazionale, con negozi in Europa, di cui due a Parigi, che gli propone la direzione creativa del marchio.

Annalisa Ambrosio nello studio del suo Atelier

Numerose le sue collaborazioni con l’Università Yedi Tepe di Istanbul come insegnante di moda. Poi in Bangladesh e una piccola parentesi americana a Los Angeles dove, accumulato un notevole bagaglio di esperienze, matura l’esigenza del ritorno alle origini e alla moda di valore. L’atelier personale nasce in Campania nella terra più borbonica della regione. Qui si creano capi esclusivi con tessuti di qualità e la relazione con il cliente è volutamente diretta.

Annalisa Ambrosio con il presentatore EttoreDimitroff

La donna vestita da Annalisa Ambrosio è emancipata, indipendente, altamente femminile e vuole farsi conoscere da tutti per cui ogni palco prestigioso, sia in piazza, sia in teatro, è la location giusta per comunicare con eleganza e creatività al pubblico.

https://www.instagram.com/annalisa_ambrosio_atelier/