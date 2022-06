Andrea, sequestrato a Pianura mentre comprava i cornetti. La famiglia: “Siamo disperati”

Andrea Covelli è un ragazzo di 27 anni di Pianura che la notte tra il 28 e il 29 giugno scorso è stato improvvisamente sequestrato da due uomini a bordo di una moto.

Andrea si trovava in via Epomeo per comprare dei cornetti quando è stato avvicinato da due persone che gli avrebbero intimato di seguirli. Come confermato dalle telecamere di video sorveglianza presenti sul luogo, uno dei due ha sequestrato lo scooter e il cellulare del 27 enne, che squilla a vuoto da quella notte, mentre l’altro guidava un motorino su cui Andrea si è trovato costretto a salire.

Da quella notte di Andrea non vi è più traccia, il ragazzo è scomparso nel nulla. A niente sono servite le richieste di aiuto di parenti e amici che anche sui social si sono attivati condividendo foto del ragazzo e facendo diventare la notizia della scomparsa di Andrea virale. L’obiettivo era poter aver qualche informazione semmai qualcuno avesse riconosciuto il ragazzo ma purtroppo non ci sono ancora novità.

La famiglia, disperata, continua a cercare Andrea nonostante non si abbiano notizie da due giorni mentre le forze dell’ordine sono a lavoro nelle indagini per ricostruire l’accaduto e mettersi sulle tracce dei due scooter.