Amministrative, Comuni del napoletano: i dati ufficiali e definitivi dell’affluenza alle urne

Grazie ai dati ufficiali forniti dalla Prefettura siamo in grado di comunicare le percentuali di affluenza alle urne nei Comuni della Città Metropolitana di Napoli interessati dalle amministrative.

Di seguito l’elenco:

CAIVANO 69,70% (75,06 alle precedenti elezioni comunali)

CALVIZZANO 74,35% (80,59 alle precedenti elezioni comunali)

CARDITO 73,40% (73,17 alle precedenti elezioni comunali)

CASALNUOVO DI NAPOLI 74,38% (73,26 alle precedenti elezioni comunali)

CASAMARCIANO 79,04% (81,42 alle precedenti elezioni comunali)

CASANDRINO 70,91% (65,70 alle precedenti elezioni comunali)

CASAVATORE 66,12% (63,58 alle precedenti elezioni comunali)

ERCOLANO 68,23% (69,83 alle precedenti elezioni comunali)

FRATTAMAGGIORE 79,10% (80,30 alle precedenti elezioni comunali)

GIUGLIANO IN CAMPANIA 64,30% (63,77 alle precedenti elezioni comunali)

GRUMO NEVANO 71,85% (70,04 alle precedenti elezioni comunali)

LACCO AMENO 78,56% (70,11 alle precedenti elezioni comunali)

MARIGLIANELLA 78,74% (81,23 alle precedenti elezioni comunali)

MARIGLIANO 73,15% (75,18 alle precedenti elezioni comunali)

MASSA LUBRENSE 59,58% (65,03 alle precedenti elezioni comunali)

MONTE DI PROCIDA 65,34% (63,86 alle precedenti elezioni comunali)

MUGNANO DI NAPOLI 70,70% (70,92 alle precedenti elezioni comunali)

POGGIOMARINO 72,59% (76,57 alle precedenti elezioni comunali)

POMIGLIANO D’ARCO 76,22% (75,67 alle precedenti elezioni comunali)

POMPEI 74,39% (74,26 alle precedenti elezioni comunali)

PROCIDA 74,91% (73,28 alle precedenti elezioni comunali)

SAN GENNARO VESUVIANO 69,49% (83,28 alle precedenti elezioni comunali)

SAN GIORGIO A CREMANO 69,46% (66,04 alle precedenti elezioni comunali)

SAN PAOLO BEL SITO 89,12% (81,73 alle precedenti elezioni comunali)

SANT’ANASTASIA 75,20% (76,10 alle precedenti elezioni comunali)

SAVIANO 75,12% (75,71 alle precedenti elezioni comunali)

SORRENTO 66,64% (69,36 alle precedenti elezioni comunali)

TERZIGNO 73,91% (77,88 alle precedenti elezioni comunali)

Particolarmente virtuosi i Comuni del nolano, come San Paolo Bel Sito (quasi +8%), Casamarciano e Mariglianella, che fanno registrare un dato particolarmente alto. Flessioni contenute ma ampiamente paventate sia a Marigliano che a Sant’Anastasia, città stressate da vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli ex primi cittadini. Affluenza in flessione, nonostante l’accorpamento dell’election day, in molti degli altri 24 Comuni dell’ex provincia di Napoli: leggero aumento, tuttavia, in grandi città come Pomigliano d’Arco, San Giorgio a Cremano e Pompei. Da sottolineare, infine, l’exploit di Lacco Ameno.