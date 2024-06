Allarme furti a Somma Vesuviana: svaligiata tabaccheria in pieno centro

Questa notte a Somma Vesuviana si è verificato un furto ai danni della tabaccheria situata in Piazza Vittorio Emanuele III.

Erano le 3 circa quando i ladri si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale scassinando la saracinesca e la porta d’ingresso. Una volta dentro, poi, avrebbero fatto razzia dei diversi prodotti presenti nel negozio. Non è ancora chiaro a quanto ammonti in danno economico tra furto e scasso dell’esercizio, ma indubbiamente ora i titolari dovranno farsi carico di una spesa non indifferente.

Intanto è ormai scattato l’allarme furti a Somma Vesuviana: tra gli esercenti del posto, infatti, è dilagata la preoccupazione soprattutto perché si tratta di una zona situata in pieno centro, con la presenza di telecamere e, nonostante questo, è stata comunque presa di mira dai malviventi.

Una situazione tutt’altro che piacevole che ha fatto sprofondare tutti nell’angoscia più totale. Ora, infatti, i titolari degli altri negozi chiedono un rinforzamento dei controlli in tutta la città a qualsiasi ora della giornata e non hanno intenzione di cedere ad una così aperta manifestazione di violenza, ma vogliono essere tutelati per non permettere che accada un altro episodio simile.