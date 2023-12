Agenzia funebre in fiamme e spari contro il bar, notte di terrore in città

CASORIA – Incendio in un’agenzia di pompe funebri, ieri mattina a Casoria.

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria ad intervenire in via Guglielmo Marconi. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica, non si esclude matrice dolosa anche se il titolare ha riferito di un gesto solitario di un giovane che avrebbe appiccato il fuoco per un gesto sconsiderato.

Nella notte, inoltre, c’è stata anche una sparatoria ai danni di un bar nella zona del cimitero.