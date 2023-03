Afragola, vandali tornano in azione per colpire l’associazione per disabili

Questa mattina, i vandali hanno danneggiato, per la terza volta, l’automobile di proprietà dei responsabili dell’associazione “La Battaglia di Andrea”.

La storia si ripete. Non è stato un dolce risveglio per l’associazione “La Battaglia di Andrea” di Afragola che lavora a sostegno delle disabilità. Questa mattina, i vandali hanno danneggiato, per la terza volta, l’automobile di proprietà dei responsabili dell’ass.

“Questa volta oltre al vetro, è stata aperta la portiera anteriore ed il cofano anteriore, ma dall’auto non è stato portato via nulla, infatti, in auto c’è ancora una banconota di 10 euro che abbiamo dimenticato ieri sera. Quindi, alla base non ci sarebbe un tentativo di furto. Ormai, è la terza volta che troviamo l’auto vandalizzata, senza contare le rigature” – dichiara Asia Maraucci, presidentessa de” la battaglia di Andrea.

Possono le battaglie a favore dei diritti civili dei disabili risultare così scomode da generare tutto questo vadalismo?

“Abbiamo sporto denuncia, ma adesso, chiediamo alle istituzioni di essere protetti attraverso l’installazione di una videosorveglianza” – conclude Asia Maraucci.