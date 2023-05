Acerra verso la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

ACERRA. Ad esito della conferenza dei capigruppo, a breve verrà convocato il Consiglio comunale per deliberare il conferimento della Cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre.

Le forze politiche e civiche della coalizione hanno dato mandato ai propri rappresentanti consiliari di riconfermare il parere di competenza e di proporre delle integrazioni alla “stagionata” delibera del 2020.

Le forze politiche e civiche propongono, nell’atto deliberativo, di ricordare la visita del 25 aprile 2022 del Presidente della Repubblica qui ad Acerra e le sue parole in memoria del nostro eroico concittadino, il Colonnello Michele Ferraiolo, che “……morì, tra i primissimi, per amore della Patria, quella che il fascismo aveva tradito e umiliato”, ma anche di riconoscersi in quanto detto dal nostro Presidente quest’anno in memoria della lotta di Liberazione: “la Repubblica Italiana è fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista”.