Acerra, Ufficio Tributi chiude per topi: escrementi sulle scrivanie

ACERRA. “Mentre l’assessore al personale si pavoneggia per l’approvazione di un regolamento sull’orario di lavoro che fa acqua da tutte le parti, che acuisce lo scontro sindacale e che costerà tanti soldi in più senza nessuna ulteriore resa dei servizi erogati, facendo finta di ignorare che il Comune di Acerra è sotto indagine della competente Procura della Repubblica per violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori, vorrei umilmente ricordarLe che (ieri mattina, ndr) l’ufficio tributi in via Nobile (cioè nel Parco Ice Snei) ha dovuto chiudere prima dell’ora di pranzo per la massiccia presenza di escrementi di topi fin sopra le scrivanie dei dipendenti, mettendo in pericolo i lavoratori e i contribuenti. Al posto del Sindaco, uno dei due, inizierei a pensare ad un bel rimpasto perchè la città versa in condizioni pietose. Anzi, nel rimpasto, azzeratevi pure voi.”

Lo dichiara il consigliere comunale Andrea Piatto in una nota