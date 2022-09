Acerra, Postamat regala soldi a tutti: la fortunata restituisce la somma

ACERRA – Episodio incredibile ad Acerra dove uno sportello Postamat impazzito ha ragalato soldi nel weekend. Una vicenda conclusasi lunedì quando, nel giorno del suo onomastico, Maria ha restituito la somma percepita indebitamente ma involontariamente.

La donna nel weekend scorso al postamat per prelevare ma prima di inserire la tessera lo sportello ha erogato automaticamente dei contanti. Maria non credeva ai propri occhi ma dopo qualche minuto di smarrimento ha capito che dietro quel denaro c’era il cattivo funzionamento delle linee. Il denaro era stato rilasciato quando chi aveva completato l’operazione era andato via.

A salvare coloro che avevano perso il denaro era stata la ricevuta stampata. Maria ha condiviso l’appello per rintracciare i proprietari e trovato le persone che avevano perso quella somma: si trattava di una giovane coppia che ha riottenuto quanto dovuto nella giornata di lunedì.