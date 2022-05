Acerra, M5S schiera big: domani Fico, poi Conte

ACERRA. Due big nazionali del Movimento 5 Stelle in campo la lista locale Cinque Stelle guidata dal consigliere comunale Carmela Auriemma e per la coalizione “X Acerra Unita” del candidato sindaco Andrea Piatto.

Domani mattina alle 10.30 nella sede del Movimento 5 Stelle in via Leonardo da Vinci giungerà il presidente della Camera Roberto Fico, mentre fin da ora la co-sindaca e capolista pentastellata Carmela Auriemma ha confermato l’arrivo ad Acerra per domenica 5 giugno del leader nazionale del M5S ed ex premier Giuseppe Conte: “Due nomi di assoluto prestigio che testimoniano quanto il Movimento 5 Stelle nelle sue massime espressioni nazionali riconosca il lavoro di questi cinque anni sul territorio e creda al progetto messo in campo ad Acerra. La visita di Roberto Fico è il suggello ad un legame storico del presidente della Camera con il gruppo locale e con le battaglie del Movimento 5 Stelle in questi anni all’opposizione nei quali siamo stati un argine decisivo a tutela della cittadinanza.”

“La resistenza democratica per salvaguardare le istituzioni non solo prosegue ma assume nuova forza grazie al progetto di centrosinistra di “X Acerra Unita”: da questo punto di vista non può esserci migliore testimonianza di quella di Giuseppe Conte che da presidente del Consiglio, con grande abnegazione e coraggio, ha saputo guidare l’Italia in un momento storico drammatico. Lo stesso coraggio che stiamo mettendo in campo per dare forma all’Acerra coraggiosa di cui parliamo nel programma” spiega Auriemma.

“Da candidato sindaco ma soprattutto da uomo delle istituzioni non posso che dare il mio personale benvenuto a due figure così autorevoli che dimostrano di credere nei fatti che un’altra visione di Acerra è possibile. Accanto alla nostra coalizione c’è un progetto di respiro nazionale che rappresenta un’ulteriore garanzia per tutti gli acerrani” conclude il candidato sindaco di “X Acerra Unita” Andrea Piatto.