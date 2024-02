Acerra, l’opposizione inaugura domani la sua casa

Acerra – Domenica inaugurazione della sede di Coalizione Civica X Acerra.

Tra gli ospiti i Sindaci di Castello di Cisterna, Pompei e Torre del Greco; il Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato; i consiglieri regionali di Italia Viva, on. Francesco Iovino, e Azione-P.E.R. on. Raffaele Maria Pisacane; il capogruppo del PD in Consiglio regionale, on. Mario Casillo e il capogruppo del PD in Commissione Vigilanza Rai, il deputato on. Stefano Graziano.

Domenica 18 alle ore 11:00 verrà inaugurata la sede di Coalizione Civica X Acerra, rappresentata in Consiglio comunale da sette consiglieri comunali: prenderà il nome di “Casa Pensante – Officina delle Idee”, un’esperienza civica in cui persone diverse provano a fare rete, proporre iniziative, organizzare incontri, offrire momenti di confronto senza per questo dover rinunciare alle proprie appartenenze.

Sarà un luogo di tutti e di nessuno, autofinanziato, di promozione etica, di iniziativa politica e sociale, aperto e a disposizione non solo della Coalizione ma di tutti i cittadini e le cittadine di Acerra che credono nella possibilità del cambiamento dello stato presente delle cose attraverso l’impegno civico e la partecipazione.

Coalizione Civica X Acerra è nata prima delle elezioni del 2022 e oggi inizia a essere un’esperienza solida, che sta formando una classe dirigente e donne e uomini liberi, cittadini che sanno di avere doveri prima ancora che diritti.

“Accoglieremo i nostri ospiti con le mascherine – dichiarano il presidente, la portavoce, il direttivo e i sette consiglieri comunali di Coalizione Civica – per ricordare e ricordarci che Acerra è il Comune campano con la peggiore qualità dell’aria, per responsabilità di tutti. E ci sembra proprio uno scherzo di Carnevale la proposta del Sindaco di risolvere il problema con pochi alberelli, proprio lui che guida un’Amministrazione in continuità con chi ne ha abbattuti diversi e voleva abbattere i cedri secolari che, fortunatamente, sono ancora lì”.

“Chiederemo ai nostri ospiti di sostenere a ogni livello il confronto in atto tra S.E. Vescovo di Acerra Antonio Di Donna e la Regione Campania per bloccare la quarta linea, ma anche per richiamare il Ministero dell’Ambiente e dell’Interno alle proprie responsabilità, gravi ieri ed oggi”.