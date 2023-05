Acerra, harakiri opposizione: rottura col Pd dopo il caso Segre. Aggressione in aula consiliare

ACERRA. La nota del Pd sull’assenza dell’opposizione in aula al consiglio che avrebbe dovuto deliberare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Ieri mattina si è consumata una delle più tristi pagine della storia politica -istituzionale della nostra città. L’assenza dei consiglieri comunali di opposizione, decisione mai condivisa con il Pd che ne ha appreso notizia solo a mezzo stampa, ha comportato l’impossibilità per l’assise di deliberare sulla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre essendo necessaria la maggioranza dei 4/5.

Come sta accadendo in queste ore, con la netta presa di posizione dell’Anpi, anche il Partito Democratico stigmatizza fortemente questo comportamento non solo ingiustificabile sul piano politico ma anche fortemente irrispettoso verso i tanti cittadini, associazioni, ed istituzioni scolastiche presenti e che negli anni hanno portato avanti una battaglia trasversale affinché l’iter amministrativo giungesse a compimento.

Esprimiamo altresì ferma condanna rispetto all’episodio di aggressione, questa si grave e fascista, consumata in assise da un militante di un movimento politico nazionale ai danni di un nostro > iscritto, alla presenza delle scolaresche incredule. La pur legittima contrapposizione politica non poteva e non doveva trovare terreno di scontro su un tema dal così alto valore morale e simbolico.

II Partito Democratico di Acerra, che è stato tra i primi nel 2019 a sollevare l’opportunità di assegnare tale riconoscimento alla Senatrice Segre, pur dall’esterno dell’attuale consiglio comunale, ha lavorato affinché sul tema si trovasse la più ampia convergenza di tutte le forze politiche. Appare perciò ancor più inspiegabile l’assenza dei consiglieri comunali di opposizione, e francamente le motivazioni addotte non possono rappresentare una giustificazione ad un comportamento che mortifica una intera comunità.

Nel prendere le distanze da quanto avvenuto questa mattina, lontano anni luce dal nostro modo di intendere la politica ed il rispetto delle istituzioni democratiche, il Partito Democratico di Acerra ritiene necessario l’avvio di una verifica seria e profonda all’interno della coalizione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni politiche atte al prosieguo del cammino comune.