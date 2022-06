Acerra ha scelto, D’Errico vince al primo turno: “Scritta una nuova pagina per città”

ACERRA. Acerra ha un “nuovo” sindaco: è Tito D’Errico, medico eletto con quasi il 60% dei consensi.

“Vorrei poter incontrare ognuno di voi, per condividere l’emozione personalmente, e per potervi ringraziare guardandovi negli occhi”. Questa la dichiarazione del neo sindaco di Acerra, Tito d’Errico: “Oggi, naturalmente siamo in attesa che vengano confermati in via ufficiale i dati che ci arrivano dai seggi, si scrive una nuova pagina per la città di Acerra, abbiamo la possibilità di poter continuare un progetto di trasformazione iniziato anni fa. Oggi sono felice: la responsabilità della quale mi avete investito è per me un grande onore.”

“Sono state settimane intense per tutti, durante le quali ho incontrato le persone, ho ricevuto attestati di stima e affrontato critiche, sempre con umiltà, sensibilità e con il coraggio che le persone che mi stanno accanto mi hanno dato. Ringrazio mia moglie, i miei figli, i miei fratelli e tutta la mia famiglia, che mi hanno sostenuto in queste settimane di duro lavoro.

Ringrazio gli organi d’informazione per il loro impegno, la correttezza, la puntualità con la quale hanno riportato fatti inerenti questa campagna elettorale. Un grazie di cuore a tutti i candidati della mia coalizione, perché ci hanno messo la faccia, perché mi hanno supportato e motivato, per aver coinvolto tante persone che hanno creduto nel nostro progetto. Gli impegni sono stati tanti, gli appuntamenti serrati, ma abbiamo vissuto questi giorni insieme in serenità, anche divertendoci. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale positiva, cercando di stare in mezzo alla gente il più possibile.

La mia gratitudine va infine allo staff che mi ha accompagnato con energia, passione e competenza. Ringrazio il collega Vincenzo Crimaldi e Andrea Piatto competitori in questa tornata elettorale. Alla città di Acerra, a cui devo molto, auguro crescita e benessere”

Gli auguri di Piatto.“Accetto con serenità e senza rimpianti il responso delle urne consapevole di aver fatto il massimo insieme alla mia coalizione e faccio gli auguri di buon lavoro a Tito d’Errico”. Il candidato sindaco di “X Acerra Unita” Andrea Piatto commenta così a caldo l’esito delle Amministrative del Comune di Acerra.

“E’ stata una competizione elettorale che sapevamo difficile per tanti motivi, alcuni dei quali saranno approfonditi nei prossimi giorni, ma che ha ridato grazie a noi il senso della buona politica. Voglio ringraziare ognuno dei nostri 305 candidati, a cui chiedo di proseguire il loro impegno perchè dobbiamo costruire una nuova classe dirigente e voglio ringraziare i nostri elettori che hanno premiato comunque col consenso un progetto nuovo per la nostra città che non finisce oggi” dichiara Andrea Piatto.

“La nostra sarà un’opposizione tecnica e politica alla continuità che rappresenta il neo Sindaco, mettendo sempre Acerra al centro di ogni nostra decisione: proporrò ai miei alleati di far nascere un vero e proprio governo ombra, che possa mostrarsi immediatamente come alternativa al sistema che governerà ora la città”.