Acerra, blitz nelle palazzine: portato in carcere dopo la condanna

Acerra: eseguito un provvedimento per la carcerazione nel quartiere Gescal

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Acerra hanno rintracciato e arrestato, in via Buozzi ad Acerra, G.E.T., 40enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 30 giugno 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 4 anni 6 mesi e 20 giorni di reclusione per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, lesioni aggravate e calunnia, commessi a Napoli e Sanremo nel 2013.