Acerra, apre stabilimento da 30 milioni: darà lavoro a 60 dipendenti

ACERRA. SBE-VARVIT, tra i leader mondiali nella produzione di giunti meccanici di fissaggio di fondamentale importanza per molti settori industriali, ha ricevuto dalle autorità competenti l’autorizzazione per la costruzione di uno stabilimento produttivo ad Acerra, avviando le attività di costruzione del nuovo capannone industriale che si prevede entrerà in funzione entro la fine dell’anno in corso.

Il progetto prevede un investimento di 30 milioni di euro ed è funzionale all’ampliamento della capacità produttiva di SBE-VARVIT, che già oggi conta su cinque stabilimenti in Italia e uno in Serbia, al servizio di 5.000 clienti distribuiti in più di 70 Paesi. Sotto il profilo occupazionale, sono 63 le nuove assunzioni: 42 giovani periti industriali campani e 21 ex-dipendenti di Meridbulloni, società di Castellammare di Stabia non più operativa dal 2020, riassunti da SBE-VARVIT già all’inizio del 2021.

Per tutti è in corso un intenso percorso di formazione e inserimento presso lo stabilimento centrale di Monfalcone (Gorizia), che consentirà loro di operare con successo nel nuovo impianto, una volta operativo. “Siamo felici di poterci finalmente insediare in Campania, un territorio dalle grandi potenzialità dove contiamo di espandere nel tempo la nostra presenza, anche grazie all’abbondanza di manodopera qualificata, sempre meno disponibile nei nostri territori di riferimento, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, ma anche nelle vicine Slovenia e Croazia. Siamo grati alla Regione Campania e ad ASI Napoli per la totale collaborazione ricevuta, grazie alla quale ci è stato possibile gestire tempistiche purtroppo più lunghe del previsto”, dice Alessandro Vescovini, presidente e amministratore delegato di SBE-VARVIT. Con un fatturato di oltre 300 milioni di euro nel 2021, SBE-VARVIT è uno dei leader mondiali nel mercato dei fasteners, giunti meccanici di fissaggio cruciali per diversi settori industriali.

Fondato sessant’anni fa a Reggio Emilia, nel tempo il Gruppo ha intrapreso un distintivo percorso di integrazione verticale andando a coprire l’intera filiera dalla produzione alla distribuzione. L’espansione è avvenuta sia attraverso una crescita per linee interne sia mediante un’attenta strategia di acquisizioni, con il fine di creare una realtà omogenea e diventare un full service provider. Attraverso i suoi stabilimenti, di cui il principale si trova a Monfalcone (GO), SBE-VARVIT serve oltre 5.000 clienti in 70 paesi grazie alla collaborazione di oltre 1.000 dipendenti. L’ulteriore ampliamento produttivo tramite il nuovo stabilimento ad Acerra si inserisce perfettamente nella strategia aziendale e rafforza il posizionamento di SBE-VARVIT come polo di eccellenza della bulloneria/componentistica made in Italy e come partner di riferimento dei più importanti OEM globali.