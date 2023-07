Acerra, 24enne incensurato colpito da un proiettile: le indagini dei carabinieri

Questa notte, alle 3 circa, un ragazzo è stato colpito da un proiettile mentre camminava per le strade di Acerra.

È accaduto in via Torino, ad Acerra: un 24enne è stato improvvisamente raggiunto da un proiettile mentre era in strada. Il ragazzo, incensurato, è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco nel bel mezzo della notte e senza alcun motivo apparente. Non sono ancora chiare, infatti, le dinamiche dell’incidente, ma il giovane, rimasto ferito ad un piede, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari della compagnia di Castello di Cisterna che ora stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto.